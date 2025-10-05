Актуальна ціна X Trade AI сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни XTRADE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни XTRADE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна X Trade AI сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни XTRADE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни XTRADE на MEXC вже зараз.

Докладніше про XTRADE

Інформація про ціну XTRADE

Офіційний вебсайт XTRADE

Токеноміка XTRADE

Прогноз ціни XTRADE

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип X Trade AI

Ціна X Trade AI (XTRADE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 XTRADE до USD:

--
----
-0,70%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни X Trade AI (XTRADE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:44:55 (UTC+8)

Інформація щодо ціни X Trade AI (XTRADE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00893922
$ 0,00893922$ 0,00893922

$ 0
$ 0$ 0

--

-0,72%

+12,78%

+12,78%

Актуальна ціна X Trade AI (XTRADE) становить --. За останні 24 години XTRADE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум XTRADE становить $ 0,00893922, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то XTRADE змінився на -- за останню годину, -0,72% за 24 години та на +12,78% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо X Trade AI (XTRADE)

$ 10,27K
$ 10,27K$ 10,27K

--
----

$ 10,27K
$ 10,27K$ 10,27K

999,72M
999,72M 999,72M

999 720 234,282023
999 720 234,282023 999 720 234,282023

Поточна ринкова капіталізація X Trade AI — $ 10,27K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція XTRADE — 999,72M, зі загальною пропозицією 999720234.282023. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,27K.

Історія ціни X Trade AI (XTRADE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни X Trade AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни X Trade AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни X Trade AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни X Trade AI до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,72%
30 днів$ 0+8,90%
60 днів$ 0+8,25%
90 днів$ 0--

Що таке X Trade AI (XTRADE)

"Boost your profit with X Trade AI" X Trade AI is the intelligent chatbot that filters signal from the chaos. From scanning meme trends to analyzing trading patterns, it delivers sharp insights instantly. No fluff, just fast, actionable info — so you’re never late to the next big move.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс X Trade AI (XTRADE)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни X Trade AI (USD)

Скільки коштуватиме X Trade AI (XTRADE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів X Trade AI (XTRADE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо X Trade AI.

Перегляньте прогноз ціни X Trade AI вже зараз!

XTRADE до місцевих валют

Токеноміка X Trade AI (XTRADE)

Розуміння токеноміки X Trade AI (XTRADE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена XTRADE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про X Trade AI (XTRADE)

Скільки сьогодні коштує X Trade AI (XTRADE)?
Актуальна ціна XTRADE у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна XTRADE до USD?
Поточна ціна XTRADE до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація X Trade AI?
Ринкова капіталізація XTRADE — $ 10,27K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція XTRADE?
Циркуляційна пропозиція XTRADE — 999,72M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) XTRADE?
XTRADE досяг історичної максимальної ціни у 0,00893922 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) XTRADE?
Історична мінімальна ціна XTRADE становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі XTRADE?
Актуальний обсяг торгівлі XTRADE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна XTRADE цього року?
XTRADE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни XTRADE для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:44:55 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для X Trade AI (XTRADE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-04 13:39:16Ончейн дані
Спот ETF Ethereum у США зафіксував чистий приплив у розмірі 233,5 мільйона доларів вчора
10-04 11:26:38Оновлення в галузі
Випуск USDC перевищує 75 мільярдів, частка ринку досягає 24,9%
10-03 10:20:00Оновлення в галузі
Загальна тверда капіталізація криптовалют повертається вище $4,2 трильйона, зі збільшенням на 2,3% за 24 год
10-03 05:17:00Оновлення в галузі
Bitcoin вперше з середини серпня перевищує позначку $120 000
10-01 14:11:00Оновлення в галузі
Вчора спотові ETF Ethereum у США зафіксували чистий приплив у розмірі $127,5 мільйона, тоді як спотові ETF Bitcoin зафіксували чистий приплив у розмірі $430 мільйонів
09-30 18:14:00Оновлення в галузі
Поточні ставки фінансування на основних CEX та DEX вказують на нейтральний ринок з легким ведмежим ухилом

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.