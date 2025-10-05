Інформація щодо ціни X Trade AI (XTRADE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00893922$ 0,00893922 $ 0,00893922 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -0,72% Зміна ціни (за 7 дн.) +12,78% Зміна ціни (за 7 дн.) +12,78%

Актуальна ціна X Trade AI (XTRADE) становить --. За останні 24 години XTRADE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум XTRADE становить $ 0,00893922, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то XTRADE змінився на -- за останню годину, -0,72% за 24 години та на +12,78% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо X Trade AI (XTRADE)

Ринкова капіталізація $ 10,27K$ 10,27K $ 10,27K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,27K$ 10,27K $ 10,27K Циркуляційне постачання 999,72M 999,72M 999,72M Загальна пропозиція 999 720 234,282023 999 720 234,282023 999 720 234,282023

Поточна ринкова капіталізація X Trade AI — $ 10,27K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція XTRADE — 999,72M, зі загальною пропозицією 999720234.282023. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,27K.