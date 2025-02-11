Ціна X Protocol (POT)
Поточна ціна X Protocol (POT) сьогодні становить 0.00343845 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна POT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності X Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.97 USD
- зміна ціни X Protocol протягом дня — +4.85%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни X Protocol до USD становила $ +0.00015899.
За останні 30 днів зміна ціни X Protocol до USD становила $ -0.0007374526.
За останні 60 днів зміна ціни X Protocol до USD становила $ -0.0011977771.
За останні 90 днів зміна ціни X Protocol до USD становила $ -0.000280355685349868.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00015899
|+4.85%
|30 днів
|$ -0.0007374526
|-21.44%
|60 днів
|$ -0.0011977771
|-34.83%
|90 днів
|$ -0.000280355685349868
|-7.53%
Останній аналіз цін X Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
+4.85%
-7.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
X Protocol is the first metaverse+ application portal programmed using RUST language with source-generated gameplay and land economy model. It also provides low-cost access to the Metaverse for DAPPs on heterogeneous chains, sharing X Protocol's users while making the X Protocol ecosystem more prosperous. X Protocol will strive to become the “Ready Player One”‘s World + STEAM platform in the blockchain space. Considering that Polka JS. wallet does not support mobile devices, X Protocol will be deployed on multiple public chains such as Polkadot, Solana, Polygon, Ethereum, BSC, etc. in order to serve more users.
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