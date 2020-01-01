Токеноміка X Money (XMONEY) Дізнайтеся ключову інформацію про X Money (XMONEY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація X Money (XMONEY) X Money is a cutting-edge digital financial ecosystem designed to revolutionize how individuals and businesses interact with money. Built on the principles of efficiency, accessibility, and innovation, X Money aims to become the global standard for modern financial transactions, encompassing payments, loans, and beyond. Mission The mission of X Money is to simplify and enhance the financial lives of its users by providing a comprehensive platform for secure, fast, and seamless transactions. By leveraging advanced technology, X Money empowers users to manage their finances in ways that are both intuitive and future-proof. Офіційний вебсайт: https://xmoneyeth.com/ Купити XMONEY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни X Money (XMONEY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена X Money (XMONEY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 644,69K $ 644,69K $ 644,69K Загальна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Циркуляційна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 644,69K $ 644,69K $ 644,69K Історичний максимум: $ 0,840374 $ 0,840374 $ 0,840374 Історичний мінімум: $ 0,04883775 $ 0,04883775 $ 0,04883775 Поточна ціна: $ 0,064469 $ 0,064469 $ 0,064469 Дізнайтеся більше про ціну X Money (XMONEY)

Токеноміка X Money (XMONEY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки X Money (XMONEY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XMONEY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XMONEY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XMONEY, досліджуйте ціну токена XMONEY в реальному часі!

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