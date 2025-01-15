Сьогоднішня ціна X Money (XMONEY)

Поточна ціна X Money (XMONEY) сьогодні становить 0.330213 USD з ринковою капіталізацією $ 3.45M USD. Ціна XMONEY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності X Money:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 329.29K USD

- зміна ціни X Money протягом дня — -33.85%

- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD

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