Ціна X Money (XMONEY)
Поточна ціна X Money (XMONEY) сьогодні становить 0.330213 USD з ринковою капіталізацією $ 3.45M USD. Ціна XMONEY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності X Money:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 329.29K USD
- зміна ціни X Money протягом дня — -33.85%
- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни X Money до USD становила $ -0.1690086857890125.
За останні 30 днів зміна ціни X Money до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни X Money до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни X Money до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.1690086857890125
|-33.85%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін X Money: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+6.82%
-33.85%
-11.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
X Money is a cutting-edge digital financial ecosystem designed to revolutionize how individuals and businesses interact with money. Built on the principles of efficiency, accessibility, and innovation, X Money aims to become the global standard for modern financial transactions, encompassing payments, loans, and beyond. Mission The mission of X Money is to simplify and enhance the financial lives of its users by providing a comprehensive platform for secure, fast, and seamless transactions. By leveraging advanced technology, X Money empowers users to manage their finances in ways that are both intuitive and future-proof.
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