Сьогоднішня ціна X Meme Dog

Поточна ціна X Meme Dog (KABOSU) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,30% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KABOSU до USD становить $ 0 за KABOSU.

X Meme Dog наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13 763,99, з циркуляційною пропозицією у 420 000,00T KABOSU. Протягом останніх 24 годин KABOSU торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці KABOSU змінився на +0,15% за останню годину та на +2,81% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо X Meme Dog (KABOSU)

Ринкова капіталізація $ 13,76K$ 13,76K $ 13,76K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,76K$ 13,76K $ 13,76K Циркуляційне постачання 420 000,00T 420 000,00T 420 000,00T Загальна пропозиція 4,2e+17 4,2e+17 4,2e+17

Поточна ринкова капіталізація X Meme Dog — $ 13,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KABOSU — 420 000,00T, зі загальною пропозицією 4.2e+17. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,76K.