Сьогоднішня ціна WYscale (WYS)

Поточна ціна WYscale (WYS) сьогодні становить 8.75 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WYS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WYscale:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 117.50K USD

- зміна ціни WYscale протягом дня — -4.74%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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