Ціна WYscale (WYS)
Поточна ціна WYscale (WYS) сьогодні становить 8.75 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WYS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WYscale:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 117.50K USD
- зміна ціни WYscale протягом дня — -4.74%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WYscale до USD становила $ -0.436145400437111.
За останні 30 днів зміна ціни WYscale до USD становила $ -1.0923167500.
За останні 60 днів зміна ціни WYscale до USD становила $ -2.2042361250.
За останні 90 днів зміна ціни WYscale до USD становила $ -1.255062470335243.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.436145400437111
|-4.74%
|30 днів
|$ -1.0923167500
|-12.48%
|60 днів
|$ -2.2042361250
|-25.19%
|90 днів
|$ -1.255062470335243
|-12.54%
Останній аналіз цін WYscale: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+16.64%
-4.74%
-4.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wyscale is a Web3 platform built on the WYZth blockchain that provides transparent decentralized finance (DeFi) investment options without hassle. Wyscale aims to make crypto investing understandable and approachable even for beginners through its suite of offerings.
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