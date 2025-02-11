Ціна WWEMIX (WWEMIX)
Поточна ціна WWEMIX (WWEMIX) сьогодні становить 0.761815 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WWEMIX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WWEMIX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 162.15K USD
- зміна ціни WWEMIX протягом дня — +2.93%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WWEMIX до USD становила $ +0.02168095.
За останні 30 днів зміна ціни WWEMIX до USD становила $ -0.1014001666.
За останні 60 днів зміна ціни WWEMIX до USD становила $ -0.2276254463.
За останні 90 днів зміна ціни WWEMIX до USD становила $ +0.0099571836928865.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02168095
|+2.93%
|30 днів
|$ -0.1014001666
|-13.31%
|60 днів
|$ -0.2276254463
|-29.87%
|90 днів
|$ +0.0099571836928865
|+1.32%
Останній аналіз цін WWEMIX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.34%
+2.93%
+15.88%
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