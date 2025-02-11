Ціна WUT (WUT)
Поточна ціна WUT (WUT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WUT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WUT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.83K USD
- зміна ціни WUT протягом дня — +2.92%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WUT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WUT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WUT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WUT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.92%
|30 днів
|$ 0
|+3.87%
|60 днів
|$ 0
|-37.27%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WUT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.30%
+2.92%
+9.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Memecoin / Community token
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