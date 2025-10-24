Інформація щодо ціни WURK (WURK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0,00167003 $ 0,00167003 $ 0,00167003 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0,00167003$ 0,00167003 $ 0,00167003 Рекордний максимум $ 0,00193565$ 0,00193565 $ 0,00193565 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -11,52% Зміна ціни (1 дн.) +704,32% Зміна ціни (за 7 дн.) +576,36% Зміна ціни (за 7 дн.) +576,36%

Актуальна ціна WURK (WURK) становить --. За останні 24 години WURK торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0,00167003, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WURK становить $ 0,00193565, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WURK змінився на -11,52% за останню годину, +704,32% за 24 години та на +576,36% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо WURK (WURK)

Ринкова капіталізація $ 884,30K$ 884,30K $ 884,30K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 884,30K$ 884,30K $ 884,30K Циркуляційне постачання 999,89M 999,89M 999,89M Загальна пропозиція 999 885 562,453161 999 885 562,453161 999 885 562,453161

Поточна ринкова капіталізація WURK — $ 884,30K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WURK — 999,89M, зі загальною пропозицією 999885562.453161. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 884,30K.