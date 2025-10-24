Актуальна ціна WURK сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WURK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WURK на MEXC вже зараз.Актуальна ціна WURK сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WURK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WURK на MEXC вже зараз.

Докладніше про WURK

Інформація про ціну WURK

Офіційний вебсайт WURK

Токеноміка WURK

Прогноз ціни WURK

Логотип WURK

Ціна WURK (WURK)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 WURK до USD:

$0,00077032
$0,00077032
+600,50%1D
USD
Графік ціни WURK (WURK) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:53:33 (UTC+8)

Інформація щодо ціни WURK (WURK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0
Мін. за 24 год
$ 0,00167003
$ 0,00167003
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0

$ 0,00167003
$ 0,00167003

$ 0,00193565
$ 0,00193565

$ 0
$ 0

-11,52%

+704,32%

+576,36%

+576,36%

Актуальна ціна WURK (WURK) становить --. За останні 24 години WURK торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0,00167003, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WURK становить $ 0,00193565, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WURK змінився на -11,52% за останню годину, +704,32% за 24 години та на +576,36% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо WURK (WURK)

$ 884,30K
$ 884,30K

--
--

$ 884,30K
$ 884,30K

999,89M
999,89M

999 885 562,453161
999 885 562,453161

Поточна ринкова капіталізація WURK — $ 884,30K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WURK — 999,89M, зі загальною пропозицією 999885562.453161. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 884,30K.

Історія ціни WURK (WURK) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WURK до USD становила $ +0,00077445.
За останні 30 днів зміна ціни WURK до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WURK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WURK до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00077445+704,32%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке WURK (WURK)

WURK.FUN is a crypto-native microtask platform on Solana where projects can easily create promotion jobs (starting with reposts on X/Twitter). Users complete simple tasks, verify them on chain, and get instant rewards. A vault model distributes part of the platform revenue back to token holders and referrers, making the community the natural ambassador.

Ресурс WURK (WURK)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни WURK (USD)

Скільки коштуватиме WURK (WURK) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів WURK (WURK) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо WURK.

Перегляньте прогноз ціни WURK вже зараз!

WURK до місцевих валют

Токеноміка WURK (WURK)

Розуміння токеноміки WURK (WURK) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена WURK зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про WURK (WURK)

Скільки сьогодні коштує WURK (WURK)?
Актуальна ціна WURK у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна WURK до USD?
Поточна ціна WURK до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація WURK?
Ринкова капіталізація WURK — $ 884,30K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція WURK?
Циркуляційна пропозиція WURK — 999,89M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) WURK?
WURK досяг історичної максимальної ціни у 0,00193565 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) WURK?
Історична мінімальна ціна WURK становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі WURK?
Актуальний обсяг торгівлі WURK за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна WURK цього року?
WURK може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни WURK для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:53:33 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

$111 038,40

$3 944,28

$0,16898

$191,99

$19,5314

$3 944,28

$111 038,40

$191,99

$2,4367

$1 125,57

$0,000000

$0,0000

$0,00000

$0,00000

$0,0000000000000

$0,6416

$0,00000750

$53,48

$0,02045

$0,5751

