Сьогоднішня ціна Wukong (WUKONG)

Поточна ціна Wukong (WUKONG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 25.01K USD. Ціна WUKONG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wukong:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.59 USD

- зміна ціни Wukong протягом дня — -5.20%

- циркуляційна пропозиція – 2.71B USD

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