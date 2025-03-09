Ціна Wukong (WUKONG)
Поточна ціна Wukong (WUKONG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 25.01K USD. Ціна WUKONG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wukong:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.59 USD
- зміна ціни Wukong протягом дня — -5.20%
- циркуляційна пропозиція – 2.71B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wukong до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wukong до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wukong до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wukong до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.20%
|30 днів
|$ 0
|-34.27%
|60 днів
|$ 0
|-51.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wukong: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.19%
-5.20%
-0.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wukong, inspired by the character Sun Wukong from Journey to the West, is a collection of Memecoins and NFTs deployed on the Solana blockchain,Holding NFTs can bring numerous benefits, such as receiving airdrops of Wukong tokens,Obtain one Sun Wukong picture frame with a personal signature. Wukong embodies the fusion of Web3 technology and Chinese mythology, contributing to the promotion and preservation of traditional Chinese culture.
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