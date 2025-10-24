Інформація щодо ціни WUFF (WUFF) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00334803$ 0,00334803 $ 0,00334803 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,52% Зміна ціни (1 дн.) +1,13% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,57% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,57%

Актуальна ціна WUFF (WUFF) становить --. За останні 24 години WUFF торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WUFF становить $ 0,00334803, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WUFF змінився на -0,52% за останню годину, +1,13% за 24 години та на +1,57% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо WUFF (WUFF)

Ринкова капіталізація $ 354,36K$ 354,36K $ 354,36K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 354,36K$ 354,36K $ 354,36K Циркуляційне постачання 955,00M 955,00M 955,00M Загальна пропозиція 954 996 413,4974072 954 996 413,4974072 954 996 413,4974072

Поточна ринкова капіталізація WUFF — $ 354,36K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WUFF — 955,00M, зі загальною пропозицією 954996413.4974072. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 354,36K.