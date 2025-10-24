Інформація щодо ціни WuAI (WUAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,39% Зміна ціни (1 дн.) -5,70% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,09% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,09%

Актуальна ціна WuAI (WUAI) становить --. За останні 24 години WUAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WUAI становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WUAI змінився на +1,39% за останню годину, -5,70% за 24 години та на -15,09% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо WuAI (WUAI)

Ринкова капіталізація $ 59,78K$ 59,78K $ 59,78K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 71,26K$ 71,26K $ 71,26K Циркуляційне постачання 832,91M 832,91M 832,91M Загальна пропозиція 992 907 818,0421511 992 907 818,0421511 992 907 818,0421511

Поточна ринкова капіталізація WuAI — $ 59,78K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WUAI — 832,91M, зі загальною пропозицією 992907818.0421511. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 71,26K.