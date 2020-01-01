Токеноміка WTF Opossum (WTFO) Дізнайтеся ключову інформацію про WTF Opossum (WTFO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація WTF Opossum (WTFO) WTF Opossum is a Meme token on solana Blockchain with utilities and tools for traders and token owners as well. Launched in July 2024. The project built a vote for exposure telegram bot with a leaderboard for tokens on multiple blockchains. The variety of tools contain the voting agent, contract scanner and market details checker. The $WTFO token itself was designed as a unique meme character. An opossum, the symbol of immortals. Just like opossums, WTFO is a surviver, focusing on it's utilities and the fun aspect of communities as being a real meme project. Офіційний вебсайт: https://wtfo.online Whitepaper: https://wtfo.online Купити WTFO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни WTF Opossum (WTFO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена WTF Opossum (WTFO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 118,47K $ 118,47K $ 118,47K Загальна пропозиція: $ 881,76M $ 881,76M $ 881,76M Циркуляційна пропозиція: $ 881,76M $ 881,76M $ 881,76M FDV (повністю розведена вартість): $ 118,47K $ 118,47K $ 118,47K Історичний максимум: $ 0,00180463 $ 0,00180463 $ 0,00180463 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00013436 $ 0,00013436 $ 0,00013436 Дізнайтеся більше про ціну WTF Opossum (WTFO)

Токеноміка WTF Opossum (WTFO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки WTF Opossum (WTFO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WTFO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WTFO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WTFO, досліджуйте ціну токена WTFO в реальному часі!

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