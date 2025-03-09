Ціна WTF Opossum (WTFO)
Поточна ціна WTF Opossum (WTFO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 220.72K USD. Ціна WTFO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WTF Opossum:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.15K USD
- зміна ціни WTF Opossum протягом дня — -18.97%
- циркуляційна пропозиція – 887.24M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WTF Opossum до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WTF Opossum до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WTF Opossum до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WTF Opossum до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-18.97%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WTF Opossum: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.49%
-18.97%
-24.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WTF Opossum is a Meme token on solana Blockchain with utilities and tools for traders and token owners as well. Launched in July 2024. The project built a vote for exposure telegram bot with a leaderboard for tokens on multiple blockchains. The variety of tools contain the voting agent, contract scanner and market details checker. The $WTFO token itself was designed as a unique meme character. An opossum, the symbol of immortals. Just like opossums, WTFO is a surviver, focusing on it's utilities and the fun aspect of communities as being a real meme project.
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