Ціна WSB Coin (WSB)
Поточна ціна WSB Coin (WSB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WSB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WSB Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.45 USD
- зміна ціни WSB Coin протягом дня — +0.18%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WSB Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WSB Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WSB Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WSB Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.18%
|30 днів
|$ 0
|-23.65%
|60 днів
|$ 0
|-51.76%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WSB Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.18%
-16.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The official, unofficial memecoin of the r/wallstreetbets subreddit. No team allocation, no presale, and 15% reserved for the r/wallstreetbets community and mods.
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