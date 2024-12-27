Сьогоднішня ціна WRYON (WN)

Поточна ціна WRYON (WN) сьогодні становить 0.01656214 USD з ринковою капіталізацією $ 476.77K USD. Ціна WN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WRYON:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 91.22 USD

- зміна ціни WRYON протягом дня — -0.09%

- циркуляційна пропозиція – 28.79M USD

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