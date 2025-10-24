Інформація щодо ціни WrongCoin (WRONG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,21% Зміна ціни (1 дн.) -13,53% Зміна ціни (за 7 дн.) -19,29% Зміна ціни (за 7 дн.) -19,29%

Актуальна ціна WrongCoin (WRONG) становить --. За останні 24 години WRONG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WRONG становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WRONG змінився на -0,21% за останню годину, -13,53% за 24 години та на -19,29% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо WrongCoin (WRONG)

Ринкова капіталізація $ 10,33K$ 10,33K $ 10,33K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,33K$ 10,33K $ 10,33K Циркуляційне постачання 999,78M 999,78M 999,78M Загальна пропозиція 999 778 655,977795 999 778 655,977795 999 778 655,977795

Поточна ринкова капіталізація WrongCoin — $ 10,33K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WRONG — 999,78M, зі загальною пропозицією 999778655.977795. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,33K.