Яка зараз ціна wrkr by Virtuals?

wrkr by Virtuals (WRKR) торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -26.54% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає wrkr by Virtuals у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Artificial Intelligence (AI),Infrastructure,Virtuals Protocol Ecosystem,Robinhood Ecosystem, WRKR часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують WRKR сьогодні?

За останні 24 години WRKR зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів wrkr by Virtuals?

Сьогодні в обігу знаходиться 1000000000.0 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг WRKR?

Наразі wrkr by Virtuals займає ринковий рейтинг №4916 з ринковою капіталізацією ₴7587199.56037817376000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати wrkr by Virtuals за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні -26.54% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як wrkr by Virtuals порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Artificial Intelligence (AI),Infrastructure,Virtuals Protocol Ecosystem,Robinhood Ecosystem WRKR демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.