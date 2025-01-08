Ціна Wrinkle The Duck (WRINKLE)
Поточна ціна Wrinkle The Duck (WRINKLE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.06K USD. Ціна WRINKLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrinkle The Duck:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.07 USD
- зміна ціни Wrinkle The Duck протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 785.91M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrinkle The Duck до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wrinkle The Duck до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wrinkle The Duck до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrinkle The Duck до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-26.89%
|60 днів
|$ 0
|-29.78%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrinkle The Duck: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+12.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing Wrinkle, the dynamic memes token built on the Solana blockchain. With Wrinkle, we're redefining the concept of fun and engagement in the world of digital assets. Wrinkle isn't just another token – it's a vibrant community-driven ecosystem where humor meets innovation. As a memes token, Wrinkle thrives on creativity, wit, and the power of shared laughter. Our platform empowers users to express themselves through hilarious memes, while also exploring the exciting potential of blockchain technology. But Wrinkle isn't all fun and games – it's also a powerful investment opportunity. With its strong community support and innovative tokenomics, Wrinkle offers investors the chance to be part of a dynamic and growing ecosystem. As the popularity of memes continues to soar, Wrinkle stands at the forefront, poised for exponential growth and adoption.
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