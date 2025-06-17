Ціна Wreath (WREATH)
Поточна ціна Wreath (WREATH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7,16K USD. Ціна WREATH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wreath:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Wreath протягом дня — +2,46%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wreath до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wreath до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wreath до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wreath до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2,46%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wreath: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+2,46%
-97,07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wreath Finance creates structured onchain markets for synthetic bond positions. It enables decentralized, market-driven bond issuance on Ethereum—giving token holders a seamless way to raise capital by locking tokens into time-based markets that are priced and traded through Uniswap V3. Bond creators deposit their tokens, set terms, and let the market determine fair pricing. There’s no need for OTC negotiations, airdrops, or liquidity lockups—everything is on-chain, transparent, and permissionless. For contributors, Wreath offers early access to tokens at a discount, with built-in liquidity from day one. Instead of navigating vesting cliffs or hoping for secondary liquidity, participants receive tradable bond tokens and LP share tokens, which they can hold, exit, or redeem when the bond matures—without relying on teams or centralized intermediaries. Whether you're raising, speculating, or farming time-locked assets, Wreath unlocks a new surface for protocol funding, contributor yield, and on-chain capital efficiency.
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