Сьогоднішня ціна Wreath (WREATH)

Поточна ціна Wreath (WREATH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7,16K USD. Ціна WREATH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wreath:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Wreath протягом дня — +2,46%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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