Сьогоднішня ціна Wrapped zkCRO (WZKCRO)

Поточна ціна Wrapped zkCRO (WZKCRO) сьогодні становить 0.152436 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WZKCRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped zkCRO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 176.91K USD

- зміна ціни Wrapped zkCRO протягом дня — -7.92%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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