Ціна Wrapped zkCRO (WZKCRO)
Поточна ціна Wrapped zkCRO (WZKCRO) сьогодні становить 0.152436 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WZKCRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped zkCRO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 176.91K USD
- зміна ціни Wrapped zkCRO протягом дня — -7.92%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped zkCRO до USD становила $ -0.0131207361100674.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped zkCRO до USD становила $ -0.0330460211.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped zkCRO до USD становила $ +0.0660711281.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped zkCRO до USD становила $ +0.0781642114533515.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0131207361100674
|-7.92%
|30 днів
|$ -0.0330460211
|-21.67%
|60 днів
|$ +0.0660711281
|+43.34%
|90 днів
|$ +0.0781642114533515
|+105.24%
Останній аналіз цін Wrapped zkCRO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.75%
-7.92%
+3.37%
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