Ціна Wrapped ZETA (WZETA)
Поточна ціна Wrapped ZETA (WZETA) сьогодні становить 0.545416 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WZETA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped ZETA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 196.24K USD
- зміна ціни Wrapped ZETA протягом дня — -12.41%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін WZETA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WZETA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped ZETA до USD становила $ -0.0772785255732602.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped ZETA до USD становила $ -0.2046628815.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped ZETA до USD становила $ -0.1348098727.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped ZETA до USD становила $ +0.0014943205307279.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0772785255732602
|-12.41%
|30 днів
|$ -0.2046628815
|-37.52%
|60 днів
|$ -0.1348098727
|-24.71%
|90 днів
|$ +0.0014943205307279
|+0.27%
Останній аналіз цін Wrapped ZETA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.44%
-12.41%
+0.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 WZETA до AUD
A$0.8726656
|1 WZETA до GBP
￡0.4363328
|1 WZETA до EUR
€0.52359936
|1 WZETA до USD
$0.545416
|1 WZETA до MYR
RM2.44891784
|1 WZETA до TRY
₺19.27500144
|1 WZETA до JPY
¥86.26844872
|1 WZETA до RUB
₽58.495866
|1 WZETA до INR
₹46.80760112
|1 WZETA до IDR
Rp8,797.03102648
|1 WZETA до PHP
₱31.83593192
|1 WZETA до EGP
￡E.27.61986624
|1 WZETA до BRL
R$3.3270376
|1 WZETA до CAD
C$0.77994488
|1 WZETA до BDT
৳66.4316688
|1 WZETA до NGN
₦842.98951544
|1 WZETA до UAH
₴23.20199664
|1 WZETA до VES
Bs28.907048
|1 WZETA до PKR
Rs152.85828816
|1 WZETA до KZT
₸289.95950808
|1 WZETA до THB
฿18.86593944
|1 WZETA до TWD
NT$17.92236976
|1 WZETA до CHF
Fr0.4908744
|1 WZETA до HKD
HK$4.23788232
|1 WZETA до MAD
.د.م5.48688496