Яка зараз ціна Wrapped Zera?

Wrapped Zera торгують за ₴1.4924476344999166592000, що відображає зміну ціни на рівні -0.55% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як WZRA порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -0.55% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо WZRA перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Wrapped Zera виглядає у порівнянні з токенами категорії Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem?

У сегменті Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem WZRA демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Wrapped Zera?

Ринкова капіталізація ₴4894923.38332688288000 розташовує WZRA на #-- місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴1.4883045862279825792000 до ₴1.5019621007814316576000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують WZRA?

Wrapped Zera згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку WZRA?

З 3354835.677244115 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.