Інформація щодо ціни Wrapped Zedxion (WZEDX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,494734 $ 0,494734 $ 0,494734 Мін. за 24 год $ 0,505289 $ 0,505289 $ 0,505289 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,494734$ 0,494734 $ 0,494734 Макс. за 24 год $ 0,505289$ 0,505289 $ 0,505289 Рекордний максимум $ 0,55216$ 0,55216 $ 0,55216 Найнижча ціна $ 0,223268$ 0,223268 $ 0,223268 Зміна ціни (за 1 год) +0,09% Зміна ціни (1 дн.) -0,51% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,15% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,15%

Актуальна ціна Wrapped Zedxion (WZEDX) становить $0,499091. За останні 24 години WZEDX торгувався між мінімумом у $ 0,494734 і максимумом у $ 0,505289, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WZEDX становить $ 0,55216, тоді як його історичний мінімум — $ 0,223268.

Що стосується короткострокових результатів, то WZEDX змінився на +0,09% за останню годину, -0,51% за 24 години та на -0,15% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped Zedxion (WZEDX)

Ринкова капіталізація $ 30,46M$ 30,46M $ 30,46M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,24B$ 2,24B $ 2,24B Циркуляційне постачання 61,27M 61,27M 61,27M Загальна пропозиція 4 512 781 925,0 4 512 781 925,0 4 512 781 925,0

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Zedxion — $ 30,46M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WZEDX — 61,27M, зі загальною пропозицією 4512781925.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,24B.