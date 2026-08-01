Сьогоднішня ціна Wrapped Zano

Поточна ціна Wrapped Zano (WZANO) сьогодні становить $ 8,31, зі зміною 3,36% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WZANO до USD становить $ 8,31 за WZANO.

Wrapped Zano наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 311 147, з циркуляційною пропозицією у 37,43K WZANO. Протягом останніх 24 годин WZANO торгувався між $ 8,19 (мінімум) та $ 8,6 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 14,8, тоді як історичний мінімум — $ 5,27.

У короткостроковій динаміці WZANO змінився на -0,02% за останню годину та на -2,63% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,67K.

Ринкова інформація щодо Wrapped Zano (WZANO)

Ринкова капіталізація $ 311,15K$ 311,15K $ 311,15K Обсяг (за 24 год) $ 1,67K$ 1,67K $ 1,67K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,31M$ 8,31M $ 8,31M Циркуляційне постачання 37,43K 37,43K 37,43K Загальна пропозиція 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Zano — $ 311,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,67K. Циркуляційна пропозиція WZANO — 37,43K, зі загальною пропозицією 1000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,31M.