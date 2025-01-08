Ціна Wrapped XTZ (WXTZ)
Поточна ціна Wrapped XTZ (WXTZ) сьогодні становить 1.3 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WXTZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped XTZ:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 272.02K USD
- зміна ціни Wrapped XTZ протягом дня — -8.58%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped XTZ до USD становила $ -0.122181879532909.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped XTZ до USD становила $ -0.2985979100.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped XTZ до USD становила $ +1.0214349600.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped XTZ до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.122181879532909
|-8.58%
|30 днів
|$ -0.2985979100
|-22.96%
|60 днів
|$ +1.0214349600
|+78.57%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped XTZ: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-8.58%
+1.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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