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Ціна Wrapped XTZ (WXTZ)

USD

Графік ціни Wrapped XTZ (WXTZ) в реальному часі

$1.3
$1.3$1.3
-8.50%(1D)

Сьогоднішня ціна Wrapped XTZ (WXTZ)

Поточна ціна Wrapped XTZ (WXTZ) сьогодні становить 1.3 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WXTZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped XTZ:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 272.02K USD
- зміна ціни Wrapped XTZ протягом дня — -8.58%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Wrapped XTZ (WXTZ) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped XTZ до USD становила $ -0.122181879532909.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped XTZ до USD становила $ -0.2985979100.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped XTZ до USD становила $ +1.0214349600.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped XTZ до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.122181879532909-8.58%
30 днів$ -0.2985979100-22.96%
60 днів$ +1.0214349600+78.57%
90 днів$ 0--

Аналіз цін Wrapped XTZ (WXTZ)

Останній аналіз цін Wrapped XTZ: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1.29
$ 1.29$ 1.29

$ 1.46
$ 1.46$ 1.46

$ 1.89
$ 1.89$ 1.89

+0.01%

-8.58%

+1.29%

Ринкова інформація Wrapped XTZ (WXTZ)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 272.02K
$ 272.02K$ 272.02K

0.00
0.00 0.00

Що таке Wrapped XTZ ( WXTZ)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

WXTZ до місцевих валют

1 WXTZ до AUD
A$2.08
1 WXTZ до GBP
1.04
1 WXTZ до EUR
1.248
1 WXTZ до USD
$1.3
1 WXTZ до MYR
RM5.837
1 WXTZ до TRY
45.942
1 WXTZ до JPY
¥205.621
1 WXTZ до RUB
139.425
1 WXTZ до INR
111.566
1 WXTZ до IDR
Rp20,967.739
1 WXTZ до PHP
75.881
1 WXTZ до EGP
￡E.65.832
1 WXTZ до BRL
R$7.93
1 WXTZ до CAD
C$1.859
1 WXTZ до BDT
158.34
1 WXTZ до NGN
2,009.267
1 WXTZ до UAH
55.302
1 WXTZ до VES
Bs68.9
1 WXTZ до PKR
Rs364.338
1 WXTZ до KZT
691.119
1 WXTZ до THB
฿44.967
1 WXTZ до TWD
NT$42.718
1 WXTZ до CHF
Fr1.17
1 WXTZ до HKD
HK$10.101
1 WXTZ до MAD
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