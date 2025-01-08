Сьогоднішня ціна Wrapped XTZ (WXTZ)

Поточна ціна Wrapped XTZ (WXTZ) сьогодні становить 1.3 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WXTZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped XTZ:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 272.02K USD

- зміна ціни Wrapped XTZ протягом дня — -8.58%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін WXTZ до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WXTZ.