Токеноміка Wrapped XRP (WXRP) Дізнайтеся ключову інформацію про Wrapped XRP (WXRP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wrapped XRP (WXRP) Wrapped XRP is a 1:1 equivalent of XRP represented as an ERC-20 on Ethereum. Wrapped.com lets investors use their digital assets to lend, borrow, and trade on all major DeFi platforms. Each wrapped asset is fully-collateralized and held with a qualified custodian. Wrapped.com is a collaboration of Tokensoft Inc. with leading custodians and other financial institutions. Tokensoft provides the technology layer via Wrapped.com that allows users to wrap their XRP into wXRP. Офіційний вебсайт: https://wrapped.com/ Купити WXRP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Wrapped XRP (WXRP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wrapped XRP (WXRP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 39,46M $ 39,46M $ 39,46M Загальна пропозиція: $ 17,95M $ 17,95M $ 17,95M Циркуляційна пропозиція: $ 17,95M $ 17,95M $ 17,95M FDV (повністю розведена вартість): $ 39,46M $ 39,46M $ 39,46M Історичний максимум: $ 18,37 $ 18,37 $ 18,37 Історичний мінімум: $ 0,124627 $ 0,124627 $ 0,124627 Поточна ціна: $ 2,2 $ 2,2 $ 2,2 Дізнайтеся більше про ціну Wrapped XRP (WXRP)

Токеноміка Wrapped XRP (WXRP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wrapped XRP (WXRP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WXRP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WXRP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WXRP, досліджуйте ціну токена WXRP в реальному часі!

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