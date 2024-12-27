Сьогоднішня ціна Wrapped XRP (WXRP)

Поточна ціна Wrapped XRP (WXRP) сьогодні становить 2.06 USD з ринковою капіталізацією $ 37.02M USD. Ціна WXRP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped XRP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.15K USD

- зміна ціни Wrapped XRP протягом дня — -3.54%

- циркуляційна пропозиція – 17.95M USD

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