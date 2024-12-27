Ціна Wrapped XRP (WXRP)
Поточна ціна Wrapped XRP (WXRP) сьогодні становить 2.06 USD з ринковою капіталізацією $ 37.02M USD. Ціна WXRP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped XRP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.15K USD
- зміна ціни Wrapped XRP протягом дня — -3.54%
- циркуляційна пропозиція – 17.95M USD
Отримуйте оновлення цін WXRP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WXRP.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped XRP до USD становила $ -0.075547335614616.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped XRP до USD становила $ +0.9117356060.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped XRP до USD становила $ +5.5644629360.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped XRP до USD становила $ +1.4330254625408009.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.075547335614616
|-3.54%
|30 днів
|$ +0.9117356060
|+44.26%
|60 днів
|$ +5.5644629360
|+270.12%
|90 днів
|$ +1.4330254625408009
|+228.56%
Останній аналіз цін Wrapped XRP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.37%
-3.54%
-7.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wrapped XRP is a 1:1 equivalent of XRP represented as an ERC-20 on Ethereum. Wrapped.com lets investors use their digital assets to lend, borrow, and trade on all major DeFi platforms. Each wrapped asset is fully-collateralized and held with a qualified custodian. Wrapped.com is a collaboration of Tokensoft Inc. with leading custodians and other financial institutions. Tokensoft provides the technology layer via Wrapped.com that allows users to wrap their XRP into wXRP.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 WXRP до AUD
A$3.3166
|1 WXRP до GBP
￡1.6274
|1 WXRP до EUR
€1.957
|1 WXRP до USD
$2.06
|1 WXRP до MYR
RM9.2082
|1 WXRP до TRY
₺72.4914
|1 WXRP до JPY
¥325.0062
|1 WXRP до RUB
₽211.562
|1 WXRP до INR
₹176.0682
|1 WXRP до IDR
Rp33,225.8018
|1 WXRP до PHP
₱119.2946
|1 WXRP до EGP
￡E.104.7716
|1 WXRP до BRL
R$12.772
|1 WXRP до CAD
C$2.9664
|1 WXRP до BDT
৳246.2318
|1 WXRP до NGN
₦3,188.8388
|1 WXRP до UAH
₴86.4376
|1 WXRP до VES
Bs105.06
|1 WXRP до PKR
Rs573.4834
|1 WXRP до KZT
₸1,078.5336
|1 WXRP до THB
฿70.246
|1 WXRP до TWD
NT$67.671
|1 WXRP до CHF
Fr1.854
|1 WXRP до HKD
HK$15.9856
|1 WXRP до MAD
.د.م20.7854