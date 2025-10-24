Інформація щодо ціни Wrapped XPL (WXPL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,350123 $ 0,350123 $ 0,350123 Мін. за 24 год $ 0,376359 $ 0,376359 $ 0,376359 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,350123$ 0,350123 $ 0,350123 Макс. за 24 год $ 0,376359$ 0,376359 $ 0,376359 Рекордний максимум $ 1,69$ 1,69 $ 1,69 Найнижча ціна $ 0,339178$ 0,339178 $ 0,339178 Зміна ціни (за 1 год) +0,52% Зміна ціни (1 дн.) +3,75% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,57% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,57%

Актуальна ціна Wrapped XPL (WXPL) становить $0,36986. За останні 24 години WXPL торгувався між мінімумом у $ 0,350123 і максимумом у $ 0,376359, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WXPL становить $ 1,69, тоді як його історичний мінімум — $ 0,339178.

Що стосується короткострокових результатів, то WXPL змінився на +0,52% за останню годину, +3,75% за 24 години та на -13,57% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped XPL (WXPL)

Ринкова капіталізація $ 31,78M$ 31,78M $ 31,78M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 31,51M$ 31,51M $ 31,51M Циркуляційне постачання 85,85M 85,85M 85,85M Загальна пропозиція 85 116 194,76847354 85 116 194,76847354 85 116 194,76847354

Поточна ринкова капіталізація Wrapped XPL — $ 31,78M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WXPL — 85,85M, зі загальною пропозицією 85116194.76847354. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 31,51M.