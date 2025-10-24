Інформація щодо ціни Wrapped XOC (WXOC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,230392 Макс. за 24 год $ 0,236928 Рекордний максимум $ 0,258007 Найнижча ціна $ 0,20779 Зміна ціни (за 1 год) -0,41% Зміна ціни (1 дн.) +0,09% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,23%

Актуальна ціна Wrapped XOC (WXOC) становить $0,234272. За останні 24 години WXOC торгувався між мінімумом у $ 0,230392 і максимумом у $ 0,236928, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WXOC становить $ 0,258007, тоді як його історичний мінімум — $ 0,20779.

Що стосується короткострокових результатів, то WXOC змінився на -0,41% за останню годину, +0,09% за 24 години та на -6,23% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped XOC (WXOC)

Ринкова капіталізація $ 4,27M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,27M Циркуляційне постачання 18,18M Загальна пропозиція 18 184 656,67170774

Поточна ринкова капіталізація Wrapped XOC — $ 4,27M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WXOC — 18,18M, зі загальною пропозицією 18184656.67170774. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,27M.