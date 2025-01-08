Ціна Wrapped XFI (WXFI)
Поточна ціна Wrapped XFI (WXFI) сьогодні становить 0.595419 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WXFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped XFI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.69 USD
- зміна ціни Wrapped XFI протягом дня — +0.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped XFI до USD становила $ +0.00101087.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped XFI до USD становила $ -0.1413866476.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped XFI до USD становила $ -0.1054850850.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped XFI до USD становила $ -0.1546849928693752.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00101087
|+0.17%
|30 днів
|$ -0.1413866476
|-23.74%
|60 днів
|$ -0.1054850850
|-17.71%
|90 днів
|$ -0.1546849928693752
|-20.62%
Останній аналіз цін Wrapped XFI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.17%
+0.17%
+0.89%
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