Сьогоднішня ціна Wrapped XFI (WXFI)

Поточна ціна Wrapped XFI (WXFI) сьогодні становить 0.595419 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WXFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped XFI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.69 USD

- зміна ціни Wrapped XFI протягом дня — +0.17%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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