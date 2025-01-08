Сьогоднішня ціна Wrapped XDC (WXDC)

Поточна ціна Wrapped XDC (WXDC) сьогодні становить 0.073015 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WXDC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped XDC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.82M USD

- зміна ціни Wrapped XDC протягом дня — -3.66%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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