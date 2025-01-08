Ціна Wrapped XDC (WXDC)
Поточна ціна Wrapped XDC (WXDC) сьогодні становить 0.073015 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WXDC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped XDC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.82M USD
- зміна ціни Wrapped XDC протягом дня — -3.66%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped XDC до USD становила $ -0.00277805718503172.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped XDC до USD становила $ -0.0022846612.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped XDC до USD становила $ +0.1008881038.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped XDC до USD становила $ +0.044938509379400315.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00277805718503172
|-3.66%
|30 днів
|$ -0.0022846612
|-3.12%
|60 днів
|$ +0.1008881038
|+138.17%
|90 днів
|$ +0.044938509379400315
|+160.06%
Останній аналіз цін Wrapped XDC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.18%
-3.66%
+4.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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