Ціна Wrapped WDOGE (WWDOGE)
Поточна ціна Wrapped WDOGE (WWDOGE) сьогодні становить 0.352083 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WWDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped WDOGE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 94.57K USD
- зміна ціни Wrapped WDOGE протягом дня — -10.19%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped WDOGE до USD становила $ -0.0399674928789001.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped WDOGE до USD становила $ -0.0787799795.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped WDOGE до USD становила $ +0.2683710065.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped WDOGE до USD становила $ +0.2442673013833135.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0399674928789001
|-10.19%
|30 днів
|$ -0.0787799795
|-22.37%
|60 днів
|$ +0.2683710065
|+76.22%
|90 днів
|$ +0.2442673013833135
|+226.56%
Останній аналіз цін Wrapped WDOGE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.92%
-10.19%
+11.52%
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