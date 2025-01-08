Ціна Wrapped Wan (WWAN)
Поточна ціна Wrapped Wan (WWAN) сьогодні становить 0.214932 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WWAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Wan:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 107.74K USD
- зміна ціни Wrapped Wan протягом дня — -10.97%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Wan до USD становила $ -0.0265047462431572.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Wan до USD становила $ -0.0606727459.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Wan до USD становила $ +0.0429434780.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Wan до USD становила $ +0.04240937935979593.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0265047462431572
|-10.97%
|30 днів
|$ -0.0606727459
|-28.22%
|60 днів
|$ +0.0429434780
|+19.98%
|90 днів
|$ +0.04240937935979593
|+24.58%
Останній аналіз цін Wrapped Wan: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.32%
-10.97%
+0.85%
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