Сьогоднішня ціна Wrapped Viction (WVIC)

Поточна ціна Wrapped Viction (WVIC) сьогодні становить 0.240597 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WVIC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped Viction:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.51K USD

- зміна ціни Wrapped Viction протягом дня — -2.64%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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