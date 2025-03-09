Ціна Wrapped Viction (WVIC)
Поточна ціна Wrapped Viction (WVIC) сьогодні становить 0.240597 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WVIC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Viction:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.51K USD
- зміна ціни Wrapped Viction протягом дня — -2.64%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Viction до USD становила $ -0.0065265994249186.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Viction до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Viction до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Viction до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0065265994249186
|-2.64%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped Viction: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-2.64%
-9.04%
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