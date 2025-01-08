Ціна Wrapped VENOM (WVENOM)
Поточна ціна Wrapped VENOM (WVENOM) сьогодні становить 0.04932193 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WVENOM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped VENOM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.28K USD
- зміна ціни Wrapped VENOM протягом дня — -4.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped VENOM до USD становила $ -0.00208593221673973.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped VENOM до USD становила $ -0.0171943202.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped VENOM до USD становила $ -0.0160680243.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped VENOM до USD становила $ -0.03052337999961567.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00208593221673973
|-4.05%
|30 днів
|$ -0.0171943202
|-34.86%
|60 днів
|$ -0.0160680243
|-32.57%
|90 днів
|$ -0.03052337999961567
|-38.22%
Останній аналіз цін Wrapped VENOM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.25%
-4.05%
-5.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Venom is a multi-blockchain network being a basis for scalable Web3 applications in the DeFi and Global Payments markets. Venom provides TVM, the virtual machine used to execute smart contract code in the Venom blockchain. It is the Turing complete virtual machine like an EVM but is considerably different. Smart contracts in Venom give new, more flexible, and controlled flow over the execution of application logic. You can start building smart contracts with Solidity using our toolchain and development guides.
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