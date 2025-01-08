Сьогоднішня ціна Wrapped Velas (WVLX)

Поточна ціна Wrapped Velas (WVLX) сьогодні становить 0.00940206 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WVLX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped Velas:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.76K USD

- зміна ціни Wrapped Velas протягом дня — -4.58%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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