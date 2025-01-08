Сьогоднішня ціна Wrapped Vanry (WVANRY)

Поточна ціна Wrapped Vanry (WVANRY) сьогодні становить 0.108362 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WVANRY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped Vanry:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 318.48K USD

- зміна ціни Wrapped Vanry протягом дня — -14.62%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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