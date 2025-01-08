Ціна Wrapped Vanry (WVANRY)
Поточна ціна Wrapped Vanry (WVANRY) сьогодні становить 0.108362 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WVANRY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Vanry:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 318.48K USD
- зміна ціни Wrapped Vanry протягом дня — -14.62%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Vanry до USD становила $ -0.0185643284530416.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Vanry до USD становила $ -0.0355843361.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Vanry до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Vanry до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0185643284530416
|-14.62%
|30 днів
|$ -0.0355843361
|-32.83%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped Vanry: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.22%
-14.62%
+1.60%
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