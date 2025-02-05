Ціна Wrapped Vana (WVANA)
Поточна ціна Wrapped Vana (WVANA) сьогодні становить 6.35 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WVANA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Vana:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 405.87K USD
- зміна ціни Wrapped Vana протягом дня — +2.68%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Vana до USD становила $ +0.16574.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Vana до USD становила $ -4.0333136250.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Vana до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Vana до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.16574
|+2.68%
|30 днів
|$ -4.0333136250
|-63.51%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped Vana: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.80%
+2.68%
-28.92%
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