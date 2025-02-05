Сьогоднішня ціна Wrapped Vana (WVANA)

Поточна ціна Wrapped Vana (WVANA) сьогодні становить 6.35 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WVANA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped Vana:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 405.87K USD

- зміна ціни Wrapped Vana протягом дня — +2.68%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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