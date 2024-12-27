Ціна Wrapped USDM (WUSDM)
Поточна ціна Wrapped USDM (WUSDM) сьогодні становить 1.059 USD з ринковою капіталізацією $ 3.41M USD. Ціна WUSDM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped USDM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 386.48K USD
- зміна ціни Wrapped USDM протягом дня — -0.36%
- циркуляційна пропозиція – 3.22M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped USDM до USD становила $ -0.003924673747216.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped USDM до USD становила $ -0.0019490895.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped USDM до USD становила $ +0.0079099887.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped USDM до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.003924673747216
|-0.36%
|30 днів
|$ -0.0019490895
|-0.18%
|60 днів
|$ +0.0079099887
|+0.75%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped USDM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.33%
-0.36%
-0.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wrapped USDM is an ERC4626 vault token for USDM deposit. wUSDM is more easily used on DeFi than the rebasing token USDM.
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