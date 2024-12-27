Сьогоднішня ціна Wrapped USDM (WUSDM)

Поточна ціна Wrapped USDM (WUSDM) сьогодні становить 1.059 USD з ринковою капіталізацією $ 3.41M USD. Ціна WUSDM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped USDM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 386.48K USD

- зміна ціни Wrapped USDM протягом дня — -0.36%

- циркуляційна пропозиція – 3.22M USD

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