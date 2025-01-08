Ціна Wrapped Tron (WTRX)
Поточна ціна Wrapped Tron (WTRX) сьогодні становить 0.25069 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WTRX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Tron:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.50M USD
- зміна ціни Wrapped Tron протягом дня — -7.26%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Tron до USD становила $ -0.0196351347031139.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Tron до USD становила $ -0.0467494483.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Tron до USD становила $ +0.1416430839.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Tron до USD становила $ +0.0914339762455721.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0196351347031139
|-7.26%
|30 днів
|$ -0.0467494483
|-18.64%
|60 днів
|$ +0.1416430839
|+56.50%
|90 днів
|$ +0.0914339762455721
|+57.41%
Останній аналіз цін Wrapped Tron: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.35%
-7.26%
-1.55%
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