Ціна Wrapped TON (WTON)
Поточна ціна Wrapped TON (WTON) сьогодні становить 5.21 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WTON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped TON:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.14K USD
- зміна ціни Wrapped TON протягом дня — -8.24%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped TON до USD становила $ -0.468758664644982.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped TON до USD становила $ -1.1250698030.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped TON до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped TON до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.468758664644982
|-8.24%
|30 днів
|$ -1.1250698030
|-21.59%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped TON: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
-8.24%
-4.76%
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