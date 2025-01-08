Ціна Wrapped ThunderPOKT (WTPOKT)
Поточна ціна Wrapped ThunderPOKT (WTPOKT) сьогодні становить 0.411146 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WTPOKT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped ThunderPOKT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.23K USD
- зміна ціни Wrapped ThunderPOKT протягом дня — -17.08%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін WTPOKT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WTPOKT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped ThunderPOKT до USD становила $ -0.0846976059944149.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped ThunderPOKT до USD становила $ -0.0841863371.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped ThunderPOKT до USD становила $ -0.0763429049.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped ThunderPOKT до USD становила $ -0.091725231877832.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0846976059944149
|-17.08%
|30 днів
|$ -0.0841863371
|-20.47%
|60 днів
|$ -0.0763429049
|-18.56%
|90 днів
|$ -0.091725231877832
|-18.24%
Останній аналіз цін Wrapped ThunderPOKT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.18%
-17.08%
-18.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Thunderhead’s wrapped tPOKT (wtPOKT) is tPOKT which is deposited into the tPOKT wrapper to create a new token called wtPOKT.Wrapping tPOKT creates a stable-balance, DeFi-compatible version of the tPOKT token which allows for easier integrations with DeFi protocols including Uniswap. One's tPOKT balance continously increases due to distributions of node rewards via rebase. This causes one's tPOKT balance to continously increase. Unfortunately, some DeFi protocols, like Uniswap v3, keep track of user's balances, which causes users to lose rebase rewards. These types of protocols require fixed-balance tokens for optimal usage. To achieve this, we created a fixed balance token for tPOKT let's you ""wrap"" your tPOKT into wtPOKT to keeps your token balance fixed. wtPOKT and tPOKT are interchangeable at any time, and earn the exact same rewards. The only difference is that one's wtPOKT balance will stay the same, but will be redeemable for more tPOKT, whereas one's tPOKT balance will just increase.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 WTPOKT до AUD
A$0.6578336
|1 WTPOKT до GBP
￡0.3289168
|1 WTPOKT до EUR
€0.39470016
|1 WTPOKT до USD
$0.411146
|1 WTPOKT до MYR
RM1.84604554
|1 WTPOKT до TRY
₺14.52989964
|1 WTPOKT до JPY
¥65.03096282
|1 WTPOKT до RUB
₽44.0954085
|1 WTPOKT до INR
₹35.28454972
|1 WTPOKT до IDR
Rp6,631.38616838
|1 WTPOKT до PHP
₱23.99859202
|1 WTPOKT до EGP
￡E.20.82043344
|1 WTPOKT до BRL
R$2.5079906
|1 WTPOKT до CAD
C$0.58793878
|1 WTPOKT до BDT
৳50.0775828
|1 WTPOKT до NGN
₦635.46314614
|1 WTPOKT до UAH
₴17.49015084
|1 WTPOKT до VES
Bs21.790738
|1 WTPOKT до PKR
Rs115.22777796
|1 WTPOKT до KZT
₸218.57754798
|1 WTPOKT до THB
฿14.22154014
|1 WTPOKT до TWD
NT$13.51025756
|1 WTPOKT до CHF
Fr0.3700314
|1 WTPOKT до HKD
HK$3.19460442
|1 WTPOKT до MAD
.د.م4.13612876