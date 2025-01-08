Ціна Wrapped Thunder Token (WTT)
Поточна ціна Wrapped Thunder Token (WTT) сьогодні становить 0.00358801 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WTT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Thunder Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.34K USD
- зміна ціни Wrapped Thunder Token протягом дня — -7.63%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Thunder Token до USD становила $ -0.000296673696719334.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Thunder Token до USD становила $ -0.0008964919.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Thunder Token до USD становила $ +0.0004228365.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Thunder Token до USD становила $ +0.0002989228385997375.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000296673696719334
|-7.63%
|30 днів
|$ -0.0008964919
|-24.98%
|60 днів
|$ +0.0004228365
|+11.78%
|90 днів
|$ +0.0002989228385997375
|+9.09%
Останній аналіз цін Wrapped Thunder Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.17%
-7.63%
+2.23%
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