Ціна Wrapped Telos (WTLOS)
Поточна ціна Wrapped Telos (WTLOS) сьогодні становить 0.218011 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WTLOS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Telos:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.22K USD
- зміна ціни Wrapped Telos протягом дня — +1.18%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Telos до USD становила $ +0.00254799.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Telos до USD становила $ -0.0324411268.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Telos до USD становила $ -0.0046574125.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Telos до USD становила $ -0.07194674523500417.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00254799
|+1.18%
|30 днів
|$ -0.0324411268
|-14.88%
|60 днів
|$ -0.0046574125
|-2.13%
|90 днів
|$ -0.07194674523500417
|-24.81%
Останній аналіз цін Wrapped Telos: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.21%
+1.18%
+17.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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