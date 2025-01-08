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Ціна Wrapped Telos (WTLOS)

USD

Графік ціни Wrapped Telos (WTLOS) в реальному часі

$0.218011
$0.218011$0.218011
+1.10%(1D)

Сьогоднішня ціна Wrapped Telos (WTLOS)

Поточна ціна Wrapped Telos (WTLOS) сьогодні становить 0.218011 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WTLOS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Telos:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.22K USD
- зміна ціни Wrapped Telos протягом дня — +1.18%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Wrapped Telos (WTLOS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Telos до USD становила $ +0.00254799.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Telos до USD становила $ -0.0324411268.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Telos до USD становила $ -0.0046574125.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Telos до USD становила $ -0.07194674523500417.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00254799+1.18%
30 днів$ -0.0324411268-14.88%
60 днів$ -0.0046574125-2.13%
90 днів$ -0.07194674523500417-24.81%

Аналіз цін Wrapped Telos (WTLOS)

Останній аналіз цін Wrapped Telos: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.207721
$ 0.207721$ 0.207721

$ 0.223738
$ 0.223738$ 0.223738

$ 0.622416
$ 0.622416$ 0.622416

+0.21%

+1.18%

+17.08%

Ринкова інформація Wrapped Telos (WTLOS)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.22K
$ 3.22K$ 3.22K

0.00
0.00 0.00

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Ресурс Wrapped Telos (WTLOS)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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