Сьогоднішня ціна Wrapped Tara (WTARA)

Поточна ціна Wrapped Tara (WTARA) сьогодні становить 0.00569313 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WTARA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped Tara:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 58.47K USD

- зміна ціни Wrapped Tara протягом дня — +16.25%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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