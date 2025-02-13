Ціна Wrapped Tara (WTARA)
Поточна ціна Wrapped Tara (WTARA) сьогодні становить 0.00569313 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WTARA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Tara:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 58.47K USD
- зміна ціни Wrapped Tara протягом дня — +16.25%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Tara до USD становила $ +0.00079586.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Tara до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Tara до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Tara до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00079586
|+16.25%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped Tara: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.11%
+16.25%
--
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