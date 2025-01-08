Сьогоднішня ціна Wrapped TAO (WTAO)

Поточна ціна Wrapped TAO (WTAO) сьогодні становить 480.24 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WTAO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped TAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.13M USD

- зміна ціни Wrapped TAO протягом дня — -12.54%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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