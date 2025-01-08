Ціна Wrapped TAO (WTAO)
Поточна ціна Wrapped TAO (WTAO) сьогодні становить 480.24 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WTAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped TAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.13M USD
- зміна ціни Wrapped TAO протягом дня — -12.54%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін WTAO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WTAO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped TAO до USD становила $ -68.8689422534906.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped TAO до USD становила $ -140.4184301280.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped TAO до USD становила $ -25.9145187840.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped TAO до USD становила $ -104.2218941033491.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -68.8689422534906
|-12.54%
|30 днів
|$ -140.4184301280
|-29.23%
|60 днів
|$ -25.9145187840
|-5.39%
|90 днів
|$ -104.2218941033491
|-17.83%
Останній аналіз цін Wrapped TAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
-12.54%
+8.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 WTAO до AUD
A$768.384
|1 WTAO до GBP
￡384.192
|1 WTAO до EUR
€461.0304
|1 WTAO до USD
$480.24
|1 WTAO до MYR
RM2,156.2776
|1 WTAO до TRY
₺16,971.6816
|1 WTAO до JPY
¥75,959.5608
|1 WTAO до RUB
₽51,505.74
|1 WTAO до INR
₹41,214.1968
|1 WTAO до IDR
Rp7,745,805.3672
|1 WTAO до PHP
₱28,031.6088
|1 WTAO до EGP
￡E.24,319.3536
|1 WTAO до BRL
R$2,929.464
|1 WTAO до CAD
C$686.7432
|1 WTAO до BDT
৳58,493.232
|1 WTAO до NGN
₦742,254.1416
|1 WTAO до UAH
₴20,429.4096
|1 WTAO до VES
Bs25,452.72
|1 WTAO до PKR
Rs134,592.0624
|1 WTAO до KZT
₸255,309.9912
|1 WTAO до THB
฿16,611.5016
|1 WTAO до TWD
NT$15,780.6864
|1 WTAO до CHF
Fr432.216
|1 WTAO до HKD
HK$3,731.4648
|1 WTAO до MAD
.د.م4,831.2144