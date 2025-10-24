Інформація щодо ціни Wrapped TAC (WTAC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00444655 $ 0,00444655 $ 0,00444655 Мін. за 24 год $ 0,00498576 $ 0,00498576 $ 0,00498576 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00444655$ 0,00444655 $ 0,00444655 Макс. за 24 год $ 0,00498576$ 0,00498576 $ 0,00498576 Рекордний максимум $ 0,0173277$ 0,0173277 $ 0,0173277 Найнижча ціна $ 0,00423194$ 0,00423194 $ 0,00423194 Зміна ціни (за 1 год) +0,80% Зміна ціни (1 дн.) +7,86% Зміна ціни (за 7 дн.) +11,44% Зміна ціни (за 7 дн.) +11,44%

Актуальна ціна Wrapped TAC (WTAC) становить $0,00491564. За останні 24 години WTAC торгувався між мінімумом у $ 0,00444655 і максимумом у $ 0,00498576, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WTAC становить $ 0,0173277, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00423194.

Що стосується короткострокових результатів, то WTAC змінився на +0,80% за останню годину, +7,86% за 24 години та на +11,44% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped TAC (WTAC)

Ринкова капіталізація $ 1,33M$ 1,33M $ 1,33M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,33M$ 1,33M $ 1,33M Циркуляційне постачання 274,18M 274,18M 274,18M Загальна пропозиція 274 181 854,8693817 274 181 854,8693817 274 181 854,8693817

Поточна ринкова капіталізація Wrapped TAC — $ 1,33M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WTAC — 274,18M, зі загальною пропозицією 274181854.8693817. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,33M.