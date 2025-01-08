Ціна Wrapped Syscoin (WSYS)
Поточна ціна Wrapped Syscoin (WSYS) сьогодні становить 0.111851 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WSYS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Syscoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.61K USD
- зміна ціни Wrapped Syscoin протягом дня — -10.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Syscoin до USD становила $ -0.0128241907990493.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Syscoin до USD становила $ -0.0395373599.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Syscoin до USD становила $ +0.0117388407.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Syscoin до USD становила $ +0.01378838019319515.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0128241907990493
|-10.28%
|30 днів
|$ -0.0395373599
|-35.34%
|60 днів
|$ +0.0117388407
|+10.50%
|90 днів
|$ +0.01378838019319515
|+14.06%
Останній аналіз цін Wrapped Syscoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.28%
-10.28%
+1.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This is a wrapped version of Syscoin to be traded on all non-native Dexes. Syscoin is a long established crypto-currency that has been in circulation since 2014. It is a dual-chain, with a 90% core compliant Bitcoin fork running along side our NEVM, which is a full Geth node EVM. Both sides are merge-mined with Bitcoin's PoW for security and we implement chain-locks on our Masternode layer to fully inherit this security and add finality ~15sec after each block. This design is deliberate so as to be the base layer for the oncoming ZKP evolution. Syscoin is a rollup-centric modular chain where all scalability will happen on it's upper layers and the base will be used for settlement.
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