Ціна Wrapped SX (WSX)
Поточна ціна Wrapped SX (WSX) сьогодні становить 0.060683 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WSX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped SX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 61.73 USD
- зміна ціни Wrapped SX протягом дня — +0.15%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped SX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped SX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped SX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped SX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.15%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped SX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.15%
--
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